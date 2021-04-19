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Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної митної служби Павло Рябікін вважає за можливе забезпечити збільшення заробітної плати пересічного працівника митниці з нинішніх 16-18 тисяч грн до 40-50 тисяч за рахунок отримання частки з виписаних штрафів.
Дивися повний текст Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за рахунок частки зі штрафів — голова ДМС
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:13
Так они не работать будут, а тупо искать за что впарить штраф :)
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