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Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної митної служби Павло Рябікін вважає за можливе забезпечити збільшення заробітної плати пересічного працівника митниці з нинішніх 16-18 тисяч грн до 40-50 тисяч за рахунок отримання частки з виписаних штрафів.
Дивися повний текст Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за рахунок частки зі штрафів — голова ДМС
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:13
Так они не работать будут, а тупо искать за что впарить штраф :)
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:32
Очередной дилетантский эксперимент.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:55
Появится альтернатива взять 3 тыс взятки.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:56
Самая престижная профессия будет
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:13
Ахахаха. Рябикину дать премию шнобеля))
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