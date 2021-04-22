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Зарплати митникам можна
підняти до 50 тисяч грн за...

Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:13

Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної митної служби Павло Рябікін вважає за можливе забезпечити збільшення заробітної плати пересічного працівника митниці з нинішніх 16-18 тисяч грн до 40-50 тисяч за рахунок отримання частки з виписаних штрафів.

Дивися повний текст Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за рахунок частки зі штрафів — голова ДМС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:13

Так они не работать будут, а тупо искать за что впарить штраф :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:32

Очередной дилетантский эксперимент.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:55

Появится альтернатива взять 3 тыс взятки.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:56

Самая престижная профессия будет
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:13

Ахахаха. Рябикину дать премию шнобеля))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:00

А автомати їм не плануютт видавати, щоб ефективніше штрафи платили
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:03

Рядовые работники таможни одобряют."взять условную тысячу долларов за оформление и что-то пропустить" и зарплата 40-50 тыс.,однозначно лучше чем "взять условную тысячу долларов за оформление и что-то пропустить" и зарплата 16-18тыс.
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