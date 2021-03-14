Про це нагадують в "ГУ ДПС":https://rv.tax.gov.ua/ у Рівненські області.
Дивися повний текст Перелік доходів, які громадянам необхідно задекларувати до 1 травня.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:03
Перелік доходів, які громадянам необхідно задекларувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перелік доходів, які громадянам необхідно задекларувати до 1 травня.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:03
У меня сосед по комуналке 10 лет не платит за комуналку сдает ее них налогов ничего говорит а ви все лохи
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