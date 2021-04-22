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В Україні запускають експеримент
з наближення зарплати...

В Україні запускають експеримент з наближення зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43

В Україні запускають експеримент з наближення зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році зарплата співробітників Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства цифрової трансформації і Національного агентства з питань державної служби буде наближена до ринкової.

Дивися повний текст В Україні запускають експеримент з наближення зарплати держслужбовців до ринкового сектору.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43

Когда запустят эксперимент по приближению эффективности работы госслужащих и госучреждений, к рыночному сектору?
salvydas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:52

Чего то я не вкурил эзопов язык.
Уточните пожалуйста "кому":
1. Ветренко?
2. Военнослужащим ВСУ?
3. Генеральному прокурору?
4. Врачам?
5.Таможенникам?
6. Машинистам поездов?
7. Судьям?
8. Казённым углекопам?
9. Депутантам?
10. Казённым химикам?
11. Смотрящим?
..............................
И пожалуйста источник... ну в плане из какого офшора пойдут деньги, а не у кого будут отобраны.
Kudrjavuy
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