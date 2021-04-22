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В Україні запускають експеримент з наближення зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43
Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році зарплата співробітників Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства цифрової трансформації і Національного агентства з питань державної служби буде наближена до ринкової.
Дивися повний текст В Україні запускають експеримент з наближення зарплати держслужбовців до ринкового сектору
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43
Когда запустят эксперимент по приближению эффективности работы госслужащих и госучреждений, к рыночному сектору?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:52
Т.е увеличат расходы бюджета на содержание чиновников за счет урезания расходов на соцподдержку и развитие
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Moimir
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