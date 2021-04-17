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Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin знизився усьоме за вісім днів, після того, як президент Джо Байден запропонував майже вдвічі збільшити податок на приріст капіталу для багатих.
Дивися повний текст Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти податки
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:27
так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)
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