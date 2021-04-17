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Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin знизився усьоме за вісім днів, після того, як президент Джо Байден запропонував майже вдвічі збільшити податок на приріст капіталу для багатих.
Дивися повний текст Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти податки
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R2
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:27
так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)
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agcsc
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:10
agcsc написав:
так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1
Про акции Теслы, когда в нее кроме Маска мало кто верил 10 лет назад и стоили по 4 бакса, тоже многие говорили "пшик". А сегодня они под 800.
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EKO
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:39
EKO написав: agcsc написав:
так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1
Про акции Теслы, когда в нее кроме Маска мало кто верил 10 лет назад и стоили по 4 бакса, тоже многие говорили "пшик". А сегодня они под 800.
Пример, так себе... На одну Теслу приходятся десятки если не сотни акций которым пророчат 800, а они сейчас влачат жалкое существование.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:56
agcsc написав:
так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1
якщо "пшик" то нащо тратии гроші хочете? просто викиньте.
Прост обідно що не встигли купити коли був по 1$
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dinozavrik
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