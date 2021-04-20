RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск запропонував 100 млн
доларів винахідникам, які...

Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:24

Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових коштів на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом виведення вуглекислого газу з атмосфери або океану.

Дивися повний текст Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які знайдуть спосіб уловлювання вуглецю з атмосфери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93506
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:56

Походу он про деревья, растения и планктон вообще ничего не знает.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung запропонував перетворити старі смартфони на...
R2 » Чет 22 кві, 2021 23:21
2 203
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 23:27
waldi_ua
День фінансів: від 10 доларів за метр до 31 грн за долар
R2 » Вів 20 кві, 2021 17:23
2 190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 19:05
rapyd777
США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...
R2 » П'ят 16 кві, 2021 20:46
2 221
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 21:01
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32272)
24.04.2021 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.