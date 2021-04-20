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Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:24
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових коштів на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом виведення вуглекислого газу з атмосфери або океану.
Дивися повний текст Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які знайдуть спосіб уловлювання вуглецю з атмосфери
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Додано: Суб 24 кві, 2021 08:56
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