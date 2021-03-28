Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Дивися повний текст Укрзалізниця та польська Pesa співпрацюватимуть у відновленні дизель-поїздів.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:16
Укрзалізниця та польська Pesa співпрацюватимуть у...
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Дивися повний текст Укрзалізниця та польська Pesa співпрацюватимуть у відновленні дизель-поїздів.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:16
«Киев Борисполь Экспресс» запустили в регулярном режиме 30 ноября 2018 года.
Самоходный вагон максимальной вместимостью 110 пассажиров.
Через 2,5 года:
только 4 из 14 рельсовых автобусов Pesa, которые эксплуатирует украинская железная дорога, находятся в рабочем состоянии.
Тут и добавить то нечего...
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