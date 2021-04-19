|
|
«Тедіс Україна» — серед лідерів стійкого бізнесу країни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10
Пропонуємо до обговорення:
Компанія «ТЕДІС Україна» увійшла до ТОП-25 рейтингу «Лідери стійкого бізнесу» від журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Нагородження відбулося 22 квітня в Києві в рамках саміту сталого бізнесу, організованого бізнес/медіа бюро EKONOMIKA+.
Дивися повний текст «Тедіс Україна» — серед лідерів стійкого бізнесу країни
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93499
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10
Хочу тоже на обед к кофеману. Там бабло раздают))
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav
і 23 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор