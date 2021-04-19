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«Тедіс Україна» — серед лідерів
стійкого бізнесу країни

«Тедіс Україна» — серед лідерів стійкого бізнесу країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10

«Тедіс Україна» — серед лідерів стійкого бізнесу країни

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «ТЕДІС Україна» увійшла до ТОП-25 рейтингу «Лідери стійкого бізнесу» від журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Нагородження відбулося 22 квітня в Києві в рамках саміту сталого бізнесу, організованого бізнес/медіа бюро EKONOMIKA+.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10

Хочу тоже на обед к кофеману. Там бабло раздают))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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