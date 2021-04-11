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Як українська влада підтримує
бізнес у період карантину...

Як українська влада підтримує бізнес у період карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:27

Як українська влада підтримує бізнес у період карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України та місцева влада за час перебування в карантинних умовах знайшли не один інструмент для підтримки економічної активності в країні.

Дивися повний текст Як українська влада підтримує бізнес у період карантину (аналітика).
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