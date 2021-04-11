Уряд України та місцева влада за час перебування в карантинних умовах знайшли не один інструмент для підтримки економічної активності в країні.
Дивися повний текст Як українська влада підтримує бізнес у період карантину (аналітика).
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:27
Як українська влада підтримує бізнес у період карантину...
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Дивися повний текст Як українська влада підтримує бізнес у період карантину (аналітика).
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