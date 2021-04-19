Фондовий ринок США зафіксував рекордне за останні п'ять тижнів падіння.
Дивися повний текст Фондовий ринок США показав рекордне падіння.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:51
Фондовий ринок США показав рекордне падіння
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фондовий ринок США показав рекордне падіння.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:51
ничего подобного
что за мусорная статья???
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