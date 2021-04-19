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Фондовий ринок США
показав рекордне падіння

Фондовий ринок США показав рекордне падіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:51

Фондовий ринок США показав рекордне падіння

Пропонуємо до обговорення:
Фондовий ринок США зафіксував рекордне за останні п'ять тижнів падіння.

Дивися повний текст Фондовий ринок США показав рекордне падіння.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:51

ничего подобного
что за мусорная статья???
https://www.investing.com/indices/us-spx-500
vova_pochernin
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Модератори: Ірина_, Модератор

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