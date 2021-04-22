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В Україні запустили автоматичне
нарахування пенсій —...

В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:55

В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій —...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії.

Дивися повний текст В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій — інструкція.
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