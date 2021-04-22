Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії.
Дивися повний текст В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій — інструкція.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:55
В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій —...
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Дивися повний текст В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій — інструкція.
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