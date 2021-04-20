Україна може замістити до 20 млрд кубометрів газу і повністю відмовитися від імпорту газу завдяки використанню енергетичних рослин для енергогенерації.
Дивися повний текст Україна може повністю відмовитися від імпорту газу.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:56
Україна може повністю відмовитися від імпорту газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може повністю відмовитися від імпорту газу.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:56
Как хорошо начиналось,свой газ,и как скверно закончится по 750 уй т.к.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:16
"може відмовитися", а може і ні.
Ещё Гройсмэн обещал, что Украина и себя обеспечит своим газом, и станет экспортёром
А теперь предлагают палить бурьяны?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:27
Re: Україна може повністю відмовитися від імпорту газу
опять ?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:38
Re: Україна може повністю відмовитися від імпорту газу
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