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Україна може повністю
відмовитися від імпорту газу

Україна може повністю відмовитися від імпорту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:56

Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

Пропонуємо до обговорення:
Україна може замістити до 20 млрд кубометрів газу і повністю відмовитися від імпорту газу завдяки використанню енергетичних рослин для енергогенерації.

Дивися повний текст Україна може повністю відмовитися від імпорту газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:56

Как хорошо начиналось,свой газ,и как скверно закончится по 750 уй т.к.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:16

"може відмовитися", а може і ні.
Ещё Гройсмэн обещал, что Украина и себя обеспечит своим газом, и станет экспортёром :)
А теперь предлагают палить бурьяны? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:27

Re: Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

опять ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:38

Re: Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

"хотите верьте, хотите нет, но есть серьезная перспектива стать плантаторами" (с)
cohan
 
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