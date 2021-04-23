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Україна може повністю відмовитися від імпорту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 кві, 2021 11:03
Украина может заместить до 20 млрд кубометров газа и полностью отказаться от импорта газа за счет использования энергетических растений для энергогенерации.
Очередной украинский гиперлуп?
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yanyura
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