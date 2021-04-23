Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

Украина может заместить до 20 млрд кубометров газа и полностью отказаться от импорта газа за счет использования энергетических растений для энергогенерации.
Очередной украинский гиперлуп?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:03
Очередной украинский гиперлуп?
Додано: Суб 24 кві, 2021 13:12
Еще подымите цены и мы откажемся и от доллара и от заграничных курортов. Будем в землянках жить и хворостом топить
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