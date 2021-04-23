RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна може повністю
відмовитися від імпорту газу

Україна може повністю відмовитися від імпорту газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:56

Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

Пропонуємо до обговорення:
Україна може замістити до 20 млрд кубометрів газу і повністю відмовитися від імпорту газу завдяки використанню енергетичних рослин для енергогенерації.

Дивися повний текст Україна може повністю відмовитися від імпорту газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93510
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:56

Как хорошо начиналось,свой газ,и как скверно закончится по 750 уй т.к.
AlexMotel
 
Повідомлень: 208
З нами з: 09.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:16

"може відмовитися", а може і ні.
Ещё Гройсмэн обещал, что Украина и себя обеспечит своим газом, и станет экспортёром :)
А теперь предлагают палить бурьяны? :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14492
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7926 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:27

Re: Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

опять ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 22.07.11
Подякував: 277 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:38

Re: Україна може повністю відмовитися від імпорту газу

"хотите верьте, хотите нет, но есть серьезная перспектива стать плантаторами" (с)
cohan
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:09

Да никаких проблем нет, чтобы отказаться от импорта, и ничего палить не надо. Просто поставить цену на газ 1$ за куб (именно в долларах), и потребление само упадёт.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:57

А тобі лоб зеленкою намазать.
wowk0502
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:16

  N0mad написав:Да никаких проблем нет, чтобы отказаться от импорта, и ничего палить не надо. Просто поставить цену на газ 1$ за куб (именно в долларах), и потребление само упадёт.

Плюс 300 $ в год с квартиры за трубу, потому что у Коболева мама в Маями. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:50

Когда то смотрел фильм Укрощение строптивого, и удивлялся ,на хрена Челентано рубит дрова,когда у нас газ никто никогда не считал.Теперь ,спустя 40 лет ,, мы поменялись ролями.
tayliyev_s
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:56

за счет использования энергетических растений.

Гороха? :mrgreen:

А если серьезно, то какая то у них странная математика. 21 млрд кубов добычи своих есть. Потребность в год 26-28. Отнимем техгаз для транзита в ЕС 3-4, получится, что недостает совсем чуть-чуть, 4-6 млрд кубов.
При нынешней стоимости газа на хабах ЕС это вообще ни о чем. Цена вопроса 500-700 миллионов долларов в год. Причем, его будет потреблять и оплатит именно промышленность.
Убрать коррупцию и крышующих коболева, кое-кому перестать употреблять экстракты "энергетических растений", и даже с 30% прибылью, газ в течении года будет колебаться в коридоре 100-150 долларов.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6679
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3147 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчені створили пластик, який повністю розкладається у воді
R2 » Суб 24 кві, 2021 09:33
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 09:33
ggl_inter
«Тедіс Україна» — серед лідерів стійкого бізнесу країни
R2 » П'ят 23 кві, 2021 20:10
2 113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 20:25
fotolik1986
Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше
R2 » Сер 21 кві, 2021 10:00
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 10:00
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2017)
24.04.2021 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.