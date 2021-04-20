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Землю під заводом «Фармак»
продадуть за 217 мільйонів...

Землю під заводом «Фармак» продадуть за 217 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:05

Землю під заводом «Фармак» продадуть за 217 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада прийняла рішення щодо продажу землі акціонерному товариству «Фармак». Мова йде про територію на вул. Кирилівській, 74 у Подільському районі, на якій вже 95 років розташовано київський фармацевтичний завод.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:05

І яка ціль цього дійства?
Що якось мутно.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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