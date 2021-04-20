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Землю під заводом «Фармак» продадуть за 217 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада прийняла рішення щодо продажу землі акціонерному товариству «Фармак». Мова йде про територію на вул. Кирилівській, 74 у Подільському районі, на якій вже 95 років розташовано київський фармацевтичний завод.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:05
І яка ціль цього дійства?
Що якось мутно.
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Ірина_, Модератор
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