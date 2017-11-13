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90% або понад 130 тисяч
українських імпортерів працюють...

90% або понад 130 тисяч українських імпортерів працюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:28

90% або понад 130 тисяч українських імпортерів працюють...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками Держмитслужби 90% усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності працюють у тіньовому секторі. Мова про 130 тисяч компаній, які забезпечують 22 млрд грн надходжень до Держбюджету.

Дивися повний текст 90% або понад 130 тисяч українських імпортерів працюють у тіні — Держмитслужба.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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