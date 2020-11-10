Недвижимость в Дубае за Bitcoin

Додано: Суб 24 кві, 2021 08:56

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Объединенные Арабские Эмираты – государство в Передней Азии, обладающее политической и экономической стабильностью. Благодаря введению успешных реформ государственными властями, на сегодняшний день на территории ОАЭ преобладает высокий уровень жизни, с полной безопасностью для проживания местных жителей и резидентов.Еще несколько лет назад показатель основного экономического дохода Восточной страны зависел только от уровня добычи нефти. На сегодня достаточно стремительно в ОАЭ развиваются следующие направления:Именно поэтому иностранные граждане имеют уникальную возможность прибыльного. В регионах этого государства созданы лояльные условия, направленные на удобную, выгодную покупку коммерческих объектов иКонтроль за ценообразованием наобуславливает получение достойного пассивного дохода от собственности на постоянной основе. Желаетена прозрачных условиях? Тогда важно обратиться к профессионалам своего дела.Компания «Seven Tides» ведет успешную деятельность в сфере недвижимости на рынке ОАЭ с 2004 года. За многолетнюю рабочую практику накоплен профессиональный багаж знаний, позволяющий предлагать клиентам выгодные условия, и оперативно решать поставленные задачи любой сложности.Мы предлагаем бесплатное консультирование при личной встрече, а также через удобные для Вас мессенджеры, или дистанционную покупку, либо можно рассмотреть вторичный фонд.Мы оказываем помощь в выборе интересующих объектов, их прозрачной покупки, прорабатывая каждый пункт заключаемого договора купли-продажи. Предложим элитные:Расчет по сделке Вы можете совершить наличными, переводом через банк, или любыми криптовалютами ( Btc, Eth, Usdt и др.) Все сделкизначительно ниже по сравнению с другими развитыми странами.Сдача собственнойявляется стабильным источником пассивного дохода.Содержание своих объектов на территории Восточного государства не требует больших вложений. Более того часть платежей вносит арендатор.Каждая сделка по покупке недвижимости иностранными гражданами полностью защищена Правительством Дубая.Сделайте шаг навстречу выгодному инвестированию в недвижимость ОАЭ прямо сейчас!Контакты:(WhatsApp, Viber, Telegram)