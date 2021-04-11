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Вчені створили пластик, який повністю розкладається у воді
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Вчені-хіміки Каліфорнійського університету створили спеціальні речовини, які при додаванні в пластик змушують його повністю розкладатися за кілька днів або тижнів у стандартному компості або у водопровідній воді.
Дивися повний текст Вчені створили пластик, який повністю розкладається у воді
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:33
интересно, а как в таком пластике можно будет продавать воду?
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