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Відновлювана енергетика є
найперспективнішою, — прогноз...

Відновлювана енергетика є найперспективнішою, — прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:14

Відновлювана енергетика є найперспективнішою, — прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Взаємодія бізнесу і влади, а також розвиток ВДЕ зможуть врятувати вітчизняну енергосистему від дефіциту електроенергії і залежності від імпорту – експерти форуму з вітроенергетики «Перехід від «зеленого тарифу» до ринкових умов».

Дивися повний текст Відновлювана енергетика є найперспективнішою, — прогноз Bloomberg.
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