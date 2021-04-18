Планується узаконити суму, яку зобов'язані будуть витрачати опікуни, які уклали договір довічного утримання.
Дивися повний текст Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 14:47
Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків.
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:47
" старики вынуждены пользоваться помощью из государственных средств."
А что старики не заработали на помощь от государства?Всю жизнь отработав на государство,уплачивая налоги и всевозможные взносы,теперь своему государству оказались не нужны.А вы рассказываете молодому поколению о патриотизме.А зачем тогда нужно государство?
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