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Українців планують законодавчо
зобов'язати утримувати...

Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:47

Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Планується узаконити суму, яку зобов'язані будуть витрачати опікуни, які уклали договір довічного утримання.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:47

" старики вынуждены пользоваться помощью из государственных средств."
А что старики не заработали на помощь от государства?Всю жизнь отработав на государство,уплачивая налоги и всевозможные взносы,теперь своему государству оказались не нужны.А вы рассказываете молодому поколению о патриотизме.А зачем тогда нужно государство?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:58

sena_2008atp
старики вынуждены пользоваться помощью из государственных средств."
А что старики не заработали на помощь от государства?Всю жизнь отработав на государство,уплачивая налоги и всевозможные взносы,теперь своему государству оказались не нужны.А вы рассказываете молодому поколению о патриотизме.А зачем тогда нужно государство?


На кого отработав? На какое государство? Они так же как и в любое другое время работали, чтобы прокормить себя, а налоги и взносы платятся на ТЕКУЩИЕ расходы в виде полиции, медицины, школ, и.т.д., не в накопительную часть оно всё идёт, а на обслуживание системы государства, более того, этих взносов не хватает, у нас дефицит бюджета. Советские промытые головы до сих пор верят, что они какую-то невероятную миссию выполняли, протирая штаны на заводе и это называлось движением к великому коммунизму. Результат этого движения известен. Всё просрали, а теперь им кто-то что-то должен, потому что они на "государство" работали.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:51

Вот так красиво в очередной раз людей кинули и рассказали про заботу и патриотизм..... Продолжайте , поддерживайте.... Только винить кого-то в том , что вы без штанов потом не надо))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:51

Даже не буду комментировать бред предыдущего диванного эксперда.Единственное отмечу,что на заводе штаны не протирали,а вкалывали.вы знаете о жизни исключительно из своего гаджета и это объясняет ваше невежество.
sena_2008atp
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