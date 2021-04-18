Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...

Додано: Суб 24 кві, 2021 16:58

старики вынуждены пользоваться помощью из государственных средств."

А что старики не заработали на помощь от государства?Всю жизнь отработав на государство,уплачивая налоги и всевозможные взносы,теперь своему государству оказались не нужны.А вы рассказываете молодому поколению о патриотизме.А зачем тогда нужно государство?

На кого отработав? На какое государство? Они так же как и в любое другое время работали, чтобы прокормить себя, а налоги и взносы платятся на ТЕКУЩИЕ расходы в виде полиции, медицины, школ, и.т.д., не в накопительную часть оно всё идёт, а на обслуживание системы государства, более того, этих взносов не хватает, у нас дефицит бюджета. Советские промытые головы до сих пор верят, что они какую-то невероятную миссию выполняли, протирая штаны на заводе и это называлось движением к великому коммунизму. Результат этого движения известен. Всё просрали, а теперь им кто-то что-то должен, потому что они на "государство" работали.