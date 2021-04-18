RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців планують законодавчо
зобов'язати утримувати...

Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:47

Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Планується узаконити суму, яку зобов'язані будуть витрачати опікуни, які уклали договір довічного утримання.

Дивися повний текст Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93512
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:47

" старики вынуждены пользоваться помощью из государственных средств."
А что старики не заработали на помощь от государства?Всю жизнь отработав на государство,уплачивая налоги и всевозможные взносы,теперь своему государству оказались не нужны.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:58

sena_2008atp

На кого отработав? На какое государство? Они так же как и в любое другое время работали, чтобы прокормить себя, а налоги и взносы платятся на ТЕКУЩИЕ расходы в виде полиции, медицины, школ, и.т.д., не в накопительную часть оно всё идёт, а на обслуживание системы государства, более того, этих взносов не хватает, у нас дефицит бюджета. Советские промытые головы до сих пор верят, что они какую-то невероятную миссию выполняли, протирая штаны на заводе и это называлось движением к великому коммунизму. Результат этого движения известен. Всё просрали, а теперь им кто-то что-то должен, потому что они на "государство" работали.
yevgenmuza
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:16

Re: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...

  yevgenmuza написав:Советские промытые головы до сих пор верят, что они какую-то невероятную миссию выполняли, протирая штаны на заводе и это называлось движением к великому коммунизму.

Это при том что совка уже тридцать лет нет и многие из теперешних и будущих пенсионеров работали в черную не платя ни копейки налогов.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3869
З нами з: 06.08.19
Подякував: 881 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yevgenmuza написав:Советские промытые головы до сих пор верят, что они какую-то невероятную миссию выполняли, протирая штаны на заводе и это называлось движением к великому коммунизму.

Это при том что совка уже тридцать лет нет и многие из теперешних и будущих пенсионеров работали в черную не платя ни копейки налогов.


сколько например объектов энергетики построено за эти 30 лет?
и самое интересное кому это всё сейчас принадлежит?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4689
З нами з: 21.04.11
Подякував: 664 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 21:56

  vitaliy_berdinskikh написав:Это при том что совка уже тридцать лет нет и многие из теперешних и будущих пенсионеров работали в черную не платя ни копейки налогов.

А кто работал в белую, тот лох?
Пенсии не положено, земли не положено - отличная законодательная база, правда идущая в разрез Конституции, но ведь никто не обещал справедливости.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10732
З нами з: 03.11.08
Подякував: 817 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 23:36

Т.е платить "пенсию" обяжут детей? Списание с налогов будет?
Moimir
 
Повідомлень: 992
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 06:40

В боле менее приличном частном пансионате
цена 8 000гр. Немного желающих и могущих заплатить ..остальные просто хамскогрязные хосписы
portovik781
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:58

Re: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...

Серьезно? Во-первых, те старики, что строили и заслужили, вероятнее всего акционеры ТЭС, ГЭС, АЭС и живут припеваючи, да? И свои акции и ваучеры за бутылку водки не продали, да? А если продали, то кто вам доктор? А, вообще, Беларусь, в которой мы ничего никогда не строили готова нам продавать электроэнергию по тем же тарифам, что и ваша стоит и без обязательств.

  Джон написав:С обычных источников ни одного более менее значимого.. все ТЭС, ГЭС, АЭС построены как раз этими стариками которые "не заслужили" .. а всем "умникам" предлагаю покупать декарбонизированную, экологически чистую, и прочую энергию по офшорному "зеленому тарифу" от 6+ грн/квт... приходите в магазин и говорите а вот дайте мне булку хлеба с нулевым карбоновым выхлопом..на энергии ветряков испеченную..вам опсс по 50+ грн кушайте на здоровье... Все что "родила" украинская энергетика за 30 лет это офшорный зеленый тариф с которого смеется весь мир + солнечные панельки с китайскими ветряками уровня Гондурас + ))....
yevgenmuza
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Близько мільйона українців добровільно накопичують...
R2 » Нед 18 кві, 2021 09:29
5 533
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 16:55
uaprofi
Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують...
R2 » П'ят 16 кві, 2021 20:23
2 339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 21:15
hume
Закон про захист українців від свавілля колекторів набув...
R2 » Сер 14 кві, 2021 21:37
1 227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:37
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.