Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 кві, 2021 10:34
Так не удивляйтесь потом что на укрыне остануться только чиновники, хитросделанные комментаторы и пенсионеры. Все кто может уедут
Додано: Нед 25 кві, 2021 11:17
Твоими родителями? Тобой? Так расскажи, чего ты меня спрашиваешь?
Додано: Нед 25 кві, 2021 11:21
Тут очень сложная логическая цепочка и мой низкий IQ не позволяет мне отследить её.
Мы тут вообще-то про ругаем то что люди не заработавшие пенсию остаются на попечении своих детей - и это надо ругать так как о всех должно беспокоиться только лишь государство и Владимир Александрович.
Хотя никого из негодующих не возмущает что родители имеют обязательства по воспитанию детей, куда входит и обеспечение питания, условий проживания и прочего.
Пенсия это ж не естестенные осадки, она платится из денег собранных с работающих. Если какой-то хитрожопый чувк отбомбил не платя ни копейки ни подоходного, ни пенсионного - с каких делов он претендует на пенсию?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|