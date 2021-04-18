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Українців планують законодавчо
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Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:34

Так не удивляйтесь потом что на укрыне остануться только чиновники, хитросделанные комментаторы и пенсионеры. Все кто может уедут
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 11:17

  uaprofi написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  yevgenmuza написав:Советские промытые головы до сих пор верят, что они какую-то невероятную миссию выполняли, протирая штаны на заводе и это называлось движением к великому коммунизму.

Это при том что совка уже тридцать лет нет и многие из теперешних и будущих пенсионеров работали в черную не платя ни копейки налогов.


сколько например объектов энергетики построено за эти 30 лет?
и самое интересное кому это всё сейчас принадлежит?

Твоими родителями? Тобой? Так расскажи, чего ты меня спрашиваешь? :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 11:21

  ruvex написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Это при том что совка уже тридцать лет нет и многие из теперешних и будущих пенсионеров работали в черную не платя ни копейки налогов.

А кто работал в белую, тот лох?

Тут очень сложная логическая цепочка и мой низкий IQ не позволяет мне отследить её.

Мы тут вообще-то про ругаем то что люди не заработавшие пенсию остаются на попечении своих детей - и это надо ругать так как о всех должно беспокоиться только лишь государство и Владимир Александрович.

Хотя никого из негодующих не возмущает что родители имеют обязательства по воспитанию детей, куда входит и обеспечение питания, условий проживания и прочего.

  ruvex написав:Пенсии не положено

Пенсия это ж не естестенные осадки, она платится из денег собранных с работающих. Если какой-то хитрожопый чувк отбомбил не платя ни копейки ни подоходного, ни пенсионного - с каких делов он претендует на пенсию?
vitaliy_berdinskikh
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