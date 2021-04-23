Букмекерська ліцензія в Україні

Вітаю. Можливо не зовсім по темі сайту, але не знаю, де ще запитати. Думаю, уже багато хто чув, що в минулому місяці одна топова українська букмекерська контора отримала ліцензію на проведення діяльності, пов'язаної з азартними іграми. Наразі не зовсім зрозуміло, що це таке і як воно працює. Здається, що зараз це зроблено лише для маркетингу і реальної потреби в отриманні ліцензії немає. Підтвердження своїм думкам знайшов у цьому пості, де говориться що регулятор існує, але його функція поки що незрозуміла.
Поясню, що маю на увазі. У відомого усім нам «сусіда» теж є регулятор, навіть два (інформація звідси). У кожного з них є свій окремий координаційний центр (ЦУПІС), який фактично і приймає ставки. Тобто гравець один раз реєструється в ЦУПІС, а далі може ставити в будь-якій ліцензійній конторі. Таких в Росії близько 20. Сайти і дзеркала офшорних (неліцензійних) БК блокуються Роскомнадзором. А за останній рік цей орган почав лютувати і блокувати навіть платіжні системи, які працюють с БК без ліцензії.
У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК.
Чи може хтось підказати з цього приводу? У нас планується така ж історія?