Банківську картку має право використовувати лише особа, чиє ім’я, прізвище та підпис нанесені на ній.
Дивися повний текст Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть за довіреністю — ФГВФО.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:50
Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...
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Дивися повний текст Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть за довіреністю — ФГВФО.
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