RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Користуватись чужою банківською
карткою не можна навіть...

Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:50

Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Банківську картку має право використовувати лише особа, чиє ім’я, прізвище та підпис нанесені на ній.

Дивися повний текст Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть за довіреністю — ФГВФО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93510
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
R2 » П'ят 23 кві, 2021 14:13
7 498
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 10:24
RomanTik
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 16, 17, 18
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
175 16957
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 15:18
olegmartines9
За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни...
R2 » Вів 20 кві, 2021 20:47
4 542
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 13:54
kash270318

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.