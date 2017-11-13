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Користуватись чужою банківською
карткою не можна навіть...

Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:50

Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Банківську картку має право використовувати лише особа, чиє ім’я, прізвище та підпис нанесені на ній.

Дивися повний текст Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть за довіреністю — ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:28

А как насчёт неименных карт, без имени и фамилии ?
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:05

  warlamp написав:А как насчёт неименных карт, без имени и фамилии ?

Древние правила времен царя-гороха.

Так же как и с эплпэй, гуглпэй, привязал любую карту и пользуйся. Так и тут, никто ж чья она не видит.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:10

Re: Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть.

Это правило - сущая формальность, идущая от правил МПС (это не изобретение банков), которую нельзя толком проконтролировать и за которую нет реальных санкций. Изредка ещё есть особо тщательные кассиры, которые смотрят на имя на карте, а при неименных и тем более при бесконтактной оплате вообще никак не проверить, чья карта
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:24

подскажите а почему этим вдруг озаботился ФГВФО?
каким он к этому боком?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:28

Re: Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть.

uaprofi написав:подскажите а почему этим вдруг озаботился ФГВФО?
каким он к этому боком?
Вообще никаким
Faceless
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