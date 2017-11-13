Банківську картку має право використовувати лише особа, чиє ім’я, прізвище та підпис нанесені на ній.
Дивися повний текст Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть за довіреністю — ФГВФО.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:50
Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть за довіреністю — ФГВФО.
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:05
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:10
Re: Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть.
Это правило - сущая формальность, идущая от правил МПС (это не изобретение банков), которую нельзя толком проконтролировать и за которую нет реальных санкций. Изредка ещё есть особо тщательные кассиры, которые смотрят на имя на карте, а при неименных и тем более при бесконтактной оплате вообще никак не проверить, чья карта
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:24
подскажите а почему этим вдруг озаботился ФГВФО?
каким он к этому боком?
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:28
Re: Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть.
Вообще никаким
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:26
к чему вообще статья?
почему опять сухой копипаст без выводов и рекомендаций экспертов? )
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