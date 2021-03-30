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Криклій спростував переведення
всіх пенсій на банківські...

Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54

Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські...

Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» працює, карткові продукти будуть у тих, кому це зручно.

Дивися повний текст Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські картки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54

Какое отношение этот чиновник имеет к пенсионным нововведениям?
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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