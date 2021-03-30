«Укрпошта» працює, карткові продукти будуть у тих, кому це зручно.
Дивися повний текст Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські картки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54
Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські картки.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|