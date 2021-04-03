У четвер, 22 квітня, в Києві збільшили витрати на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар: на нову лінію виділено ще 1,5 млрд гривень.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 07:04
Будівництво метро на Виноградар: на нову лінію виділено...
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Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар: на нову лінію виділено ще 1,5 млрд гривень.
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