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Будівництво метро на Виноградар:
на нову лінію виділено...

Будівництво метро на Виноградар: на нову лінію виділено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:04

Будівництво метро на Виноградар: на нову лінію виділено...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 22 квітня, в Києві збільшили витрати на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар: на нову лінію виділено ще 1,5 млрд гривень.
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