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«Нафтогаз» очікує 12 млрд
гривень збитків за 2020

«Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:23

«Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать матеріали до засідання Кабміну, яке призначене на 21 квітня, передають Українські Новини.

Дивися повний текст «Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020.
R2
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