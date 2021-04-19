Про це свідчать матеріали до засідання Кабміну, яке призначене на 21 квітня, передають Українські Новини.
Дивися повний текст «Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 08:23
«Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020
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Дивися повний текст «Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020.
Додано: Нед 25 кві, 2021 11:15
Re: «Нафтогаз» очікує 12 млрд гривень збитків за 2020
Не, на штрафы недоговаривались
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