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ЄС: розгортання зарядних станцій
для електромобілів йде...

ЄС: розгортання зарядних станцій для електромобілів йде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:06

ЄС: розгортання зарядних станцій для електромобілів йде...

Пропонуємо до обговорення:
В ЄС прагнуть до 2025 року побудувати 1 мільйон зарядних станцій для електромобілів.

Дивися повний текст ЄС: розгортання зарядних станцій для електромобілів йде занадто повільно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:07

Человечество страдает лицемерством и зарабатыванием денег. Хотите углекислый газ понизить? Делайте установки по переработке газа на основе солнечных панелей. Расщепляйте на метан и воду, так как это делается на космических станциях. Но делать не хотят. Там денег не заработать.
А на утопии электрокаров бабло лопатами можно загребать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:27

Где вы столько електроенергии возьмете для електрических ведер? Я уже не говорю о заоблачной цене на електроенергию и сами електроведра
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:32

Чтобы вырабатывать ту же електроенергию нужно сжигать тот же уголь и газ. Так в чем екологичность? Единственный выход уменьшить выбросы СО ето меньше ездить на работу. Для етого нужно снижать производства и цены на те же автомобили а не обязывать европейцев каждые 2 года покупать новый автомобиль притом в кредит чтобы потом ездить всю жизнь на работу отдать етот же кредит.
asurovv960
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