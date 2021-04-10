В ЄС прагнуть до 2025 року побудувати 1 мільйон зарядних станцій для електромобілів.
Дивися повний текст ЄС: розгортання зарядних станцій для електромобілів йде занадто повільно.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:06
ЄС: розгортання зарядних станцій для електромобілів йде...
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Дивися повний текст ЄС: розгортання зарядних станцій для електромобілів йде занадто повільно.
Додано: Нед 25 кві, 2021 09:07
Человечество страдает лицемерством и зарабатыванием денег. Хотите углекислый газ понизить? Делайте установки по переработке газа на основе солнечных панелей. Расщепляйте на метан и воду, так как это делается на космических станциях. Но делать не хотят. Там денег не заработать.
А на утопии электрокаров бабло лопатами можно загребать.
Додано: Нед 25 кві, 2021 09:27
Где вы столько електроенергии возьмете для електрических ведер? Я уже не говорю о заоблачной цене на електроенергию и сами електроведра
Додано: Нед 25 кві, 2021 09:32
Чтобы вырабатывать ту же електроенергию нужно сжигать тот же уголь и газ. Так в чем екологичность? Единственный выход уменьшить выбросы СО ето меньше ездить на работу. Для етого нужно снижать производства и цены на те же автомобили а не обязывать европейцев каждые 2 года покупать новый автомобиль притом в кредит чтобы потом ездить всю жизнь на работу отдать етот же кредит.
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