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Аеропорти світу з
найдорожчими і найдешевшими...

Аеропорти світу з найдорожчими і найдешевшими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:10

Аеропорти світу з найдорожчими і найдешевшими...

Пропонуємо до обговорення:
Різниця між найнижчими та найвищими цінами на ПЛР-тести для визначення COVID-19 в аеропортах світу досягає $400.

Дивися повний текст Аеропорти світу з найдорожчими і найдешевшими ПЛР-тестами (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:10

Раніше жартували коли треба надати багатсько якихось паперів, що типу треба ледве не аналізи здавати. І ось, це реальність, тепер дійсно треба аналізи здавати. Який маразм :( Хтось непогано заробляє на цих тестах...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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