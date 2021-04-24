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Google в Україні заплатила
$100 млн податків: рейтинг...

Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:59

Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг...

Пропонуємо до обговорення:
Журнал «Рейтинг» опублікував список 200 найбільших компаній за сумою податкових платежів за 2020 рік.

Дивися повний текст Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг компаній за відрахуваннями до бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:59

иванофранковск цемент платит больше налогов чем мариупольский мк или запорожсталь)) понятно почему мариуполь такая депресивная помойка
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:21

налоги пошли в общую помойку
велвел
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:49

  l4567 написав:иванофранковск цемент платит больше налогов чем мариупольский мк или запорожсталь)) понятно почему мариуполь такая депресивная помойка

посмотрите на структуру налогов - есть нюанс;)
хотя да, налог на прибыль не платится

АТБ красава - 11 место, первое не акцизники и не гос :!:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 11:02

Re: Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг...

Новая почта на 14 месте, а Укрпочта на 40.
vitaliy_berdinskikh
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