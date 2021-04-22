Національний банк України збільшив облікову ставку до 7,5% в надії трохи зупинити інфляцію.
Дивися повний текст Скільки можна заробити на депозиті: як будуть зростати відсотки за вкладами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 кві, 2021 10:14
Скільки можна заробити на депозиті: як будуть зростати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки можна заробити на депозиті: як будуть зростати відсотки за вкладами.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Tamagoch, vitaliy_berdinskikh і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|