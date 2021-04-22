RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки можна заробити на
депозиті: як будуть зростати...

Скільки можна заробити на депозиті: як будуть зростати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:14

Скільки можна заробити на депозиті: як будуть зростати...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України збільшив облікову ставку до 7,5% в надії трохи зупинити інфляцію.

Дивися повний текст Скільки можна заробити на депозиті: як будуть зростати відсотки за вкладами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93516
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Tamagoch, vitaliy_berdinskikh і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Користуватись чужою банківською карткою не можна навіть...
R2 » Суб 24 кві, 2021 17:50
7 473
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 кві, 2021 09:14
p_a_l
Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 22 кві, 2021 20:21
36 4219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 кві, 2021 08:59
change_pm
Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
R2 » П'ят 23 кві, 2021 14:13
8 647
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 19:32
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.