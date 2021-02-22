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За час пандемії споживачі у
всьому світі накопичили...

За час пандемії споживачі у всьому світі накопичили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:22

За час пандемії споживачі у всьому світі накопичили...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі у всьому світі з початку пандемії COVID-19 накопичили додаткові заощадження на суму $5,4 трлн.

Дивися повний текст За час пандемії споживачі у всьому світі накопичили додатково $5,4 трлн — Moody's.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:23

а сколько у нас накопили, страшно услышать
велвел
 
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