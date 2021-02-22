Споживачі у всьому світі з початку пандемії COVID-19 накопичили додаткові заощадження на суму $5,4 трлн.
Дивися повний текст За час пандемії споживачі у всьому світі накопичили додатково $5,4 трлн — Moody's.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 10:22
За час пандемії споживачі у всьому світі накопичили...
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Дивися повний текст За час пандемії споживачі у всьому світі накопичили додатково $5,4 трлн — Moody's.
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