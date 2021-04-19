У словенському місті Марібор запустили суперкомп'ютер, створений спільним підприємством Євросоюзу на гроші фондів ЄС і країн-членів союзу.
Дивися повний текст В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 14:33
В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу.
Додано: Нед 25 кві, 2021 14:33
6,9 TFPs знаковая циферка для тех кто понимает
у СберКлауд такая же (1й по рангу в РФ), а у второго по рангу в РФ - только 2,2,
такой вот компьютер в простом европейском селе
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