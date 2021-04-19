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В Євросоюзі запустили перший
суперкомп'ютер світового класу

В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 14:33

В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу

Пропонуємо до обговорення:
У словенському місті Марібор запустили суперкомп'ютер, створений спільним підприємством Євросоюзу на гроші фондів ЄС і країн-членів союзу.

Дивися повний текст В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 14:33

6,9 TFPs знаковая циферка для тех кто понимает

у СберКлауд такая же (1й по рангу в РФ), а у второго по рангу в РФ - только 2,2,

такой вот компьютер в простом европейском селе
cohan
 
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