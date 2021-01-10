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Як правильно зупинятися на
вимогу поліцейського, щоб не...

Як правильно зупинятися на вимогу поліцейського, щоб не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 18:29

Як правильно зупинятися на вимогу поліцейського, щоб не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній Адвокат.

Дивися повний текст Як правильно зупинятися на вимогу поліцейського, щоб не отримати штраф.
R2
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