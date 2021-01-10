Про це пише Дорожній Адвокат.
Дивися повний текст Як правильно зупинятися на вимогу поліцейського, щоб не отримати штраф.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 кві, 2021 18:29
Як правильно зупинятися на вимогу поліцейського, щоб не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як правильно зупинятися на вимогу поліцейського, щоб не отримати штраф.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|