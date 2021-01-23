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Українцям у 2021 році
доведеться платити більше за...

Українцям у 2021 році доведеться платити більше за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 19:26

Українцям у 2021 році доведеться платити більше за...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко

Дивися повний текст Українцям у 2021 році доведеться платити більше за комунальні послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 19:26

пора уже менять антинародную власть в стране...
Тракторист
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