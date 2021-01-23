Таку думку висловив глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко
Дивися повний текст Українцям у 2021 році доведеться платити більше за комунальні послуги.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 19:26
Українцям у 2021 році доведеться платити більше за...
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Дивися повний текст Українцям у 2021 році доведеться платити більше за комунальні послуги.
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