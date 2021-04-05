У 97% договорів була вказана вся інформація, яка там має міститися згідно з Законом про фінпослуги.
Дивися повний текст Суперечливі умови та порушення законодавства у договорах про мікропозики — дослідження USAID.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 21:36
Суперечливі умови та порушення законодавства у договорах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суперечливі умови та порушення законодавства у договорах про мікропозики — дослідження USAID.
Додано: Нед 25 кві, 2021 21:36
Принимала участие в этом исследовании в качестве тайного агента в МФО)
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