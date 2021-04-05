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Суперечливі умови та порушення
законодавства у договорах...

Суперечливі умови та порушення законодавства у договорах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 21:36

Суперечливі умови та порушення законодавства у договорах...

Пропонуємо до обговорення:
У 97% договорів була вказана вся інформація, яка там має міститися згідно з Законом про фінпослуги.

Дивися повний текст Суперечливі умови та порушення законодавства у договорах про мікропозики — дослідження USAID.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 21:36

Принимала участие в этом исследовании в качестве тайного агента в МФО)
magistralchimik_1987
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Модератори: Ірина_, Модератор

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