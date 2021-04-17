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Експерт пояснив, як зменшити
борги за комунальні послуги

Експерт пояснив, як зменшити борги за комунальні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 21:51

Експерт пояснив, як зменшити борги за комунальні послуги

Пропонуємо до обговорення:
Треба переглянути методику формування тарифів.

Дивися повний текст Експерт пояснив, як зменшити борги за комунальні послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 21:51

зачем вообще оплачивать завышенные тарифы?...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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