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Експерт пояснив, як зменшити борги за комунальні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 кві, 2021 21:51
Пропонуємо до обговорення:
Треба переглянути методику формування тарифів.
Дивися повний текст Експерт пояснив, як зменшити борги за комунальні послуги
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Додано: Нед 25 кві, 2021 21:51
зачем вообще оплачивать завышенные тарифы?...
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