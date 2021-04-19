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Вартість великоднього кошика
в різних регіонах України...

Вартість великоднього кошика в різних регіонах України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 05:58

Вартість великоднього кошика в різних регіонах України...

Пропонуємо до обговорення:
Коштуватиме, в середньому по Україні, 963 грн.

Дивися повний текст Вартість великоднього кошика в різних регіонах України (інфографіка).
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